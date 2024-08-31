Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Никель. ESPAÑA 82 (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Никель. ESPAÑA 82. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 440 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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