Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Никель. ESPAÑA 82 (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. ESPAÑA 82
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17,1 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Никель. ESPAÑA 82. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 440 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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