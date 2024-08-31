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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Никель. ESPAÑA 82 (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. ESPAÑA 82

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Никель ESPAÑA 82 - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Никель ESPAÑA 82 - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,1 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Никель. ESPAÑA 82. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 440 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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