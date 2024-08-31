Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Stary Sklep за 625 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF65 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?
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