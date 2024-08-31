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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Stary Sklep за 625 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (4)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF65 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW SW "Болеслав III Кривоустый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "Болеслав III Кривоустый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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