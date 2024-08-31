Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Stary Sklep за 625 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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