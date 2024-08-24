Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро. ESPAÑA 82 (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. ESPAÑA 82. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 150 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

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