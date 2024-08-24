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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро. ESPAÑA 82 (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. ESPAÑA 82

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро ESPAÑA 82 - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро ESPAÑA 82 - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. ESPAÑA 82. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 150 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
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Где купить?
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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