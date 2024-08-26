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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Stary Sklep за 340 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (5)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1985 "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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