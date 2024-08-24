Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 20,0 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numedux (1)
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- WDA - MiM (1)
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- Wu-eL (1)
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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