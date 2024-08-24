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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 20,0 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (4)
  • COINSNET (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1988 "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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