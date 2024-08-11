Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371913 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 6 июля 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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