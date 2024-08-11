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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,002

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371913 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 6 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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