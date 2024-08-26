Пробные 200 злотых 1975 года MW JMN "30 лет победы над фашизмом". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 725 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

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