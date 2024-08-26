Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1975 года MW JMN "30 лет победы над фашизмом". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,3 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 725 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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