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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1975 года MW JMN "30 лет победы над фашизмом". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW JMN "30 лет победы над фашизмом" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW JMN "30 лет победы над фашизмом" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,3 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 725 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW JMN "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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