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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,1 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2953 проданному на аукционе Stary Sklep за 925 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Для продажи 200 злотых 1985 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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