Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2953 проданному на аукционе Stary Sklep за 925 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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