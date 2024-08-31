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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 220 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Продавец Karbownik
Дата 23 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1987 "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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