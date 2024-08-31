Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 220 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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