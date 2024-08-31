Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 220 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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