Пробные 200 злотых 1982 года MW SW "Болеслав III Кривоустый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность PROOF (20) UNC (9) Сохранность (слабы) MS66 (1) PF68 (1) PF67 (1) PF66 (1) PF65 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (13)

Numimarket (4)

Stary Sklep (4)

Teutoburger (1)

WCN (1)

Wu-eL (1)