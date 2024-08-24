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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2211 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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