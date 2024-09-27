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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7145 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • Katz (4)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (3)
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  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1985 MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1985 "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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