Пробные 200 злотых 1985 года MW TT "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7145 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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