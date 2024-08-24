Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 13 декабря 2009.

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