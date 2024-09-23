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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7148 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 825 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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