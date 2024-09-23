Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7148 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 825 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность SP67 PCGS
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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