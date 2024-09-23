Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7148 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 825 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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