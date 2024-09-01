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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 20,1 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7149 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1988 "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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