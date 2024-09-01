Пробные 200 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7149 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность PROOF (36) UNC (21) Сохранность (слабы) PF68 (3) PF67 (4) PF66 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (8)

Продавец Все фирмы

BAC (12)

Coinhouse (1)

CoinsNB (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (13)

Numimarket (4)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (4)

WDA - MiM (8)

Wójcicki (2)

Wu-eL (1)