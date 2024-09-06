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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7147 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 675 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1987 MW TT "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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