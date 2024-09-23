Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,3 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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