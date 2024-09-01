Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1982 года "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3187 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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