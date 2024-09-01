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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1982 года "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3187 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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