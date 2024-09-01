Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,1 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1982 года "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3187 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?
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