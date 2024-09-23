Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1982 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 59,643,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1982 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 31 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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