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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 59,643,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1982 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 31 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (22)
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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