1 злотый 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1982 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 31 марта 2021.

Сохранность PROOF (15) UNC (69) XF (10) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (6) MS66 (14) MS65 (17) MS64 (11) MS63 (2) MS62 (4) PF69 (3) PF68 (9) PF67 (2) CAMEO (4) ULTRA CAMEO (10) PL (20) Сервис NGC (67) GCN (1) PCGS (1)

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