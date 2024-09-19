Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1982 года "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 610 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Taisei
Дата 25 мая 2024
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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