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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1982 года MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1982 года "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 610 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Taisei - May 25, 2024
Продавец Taisei
Дата 25 мая 2024
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 500 злотых 1982 MW EO "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1982 "Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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