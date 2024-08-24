Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 803,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS68 PL NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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