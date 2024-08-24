1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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