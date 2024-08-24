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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 803,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS68 PL NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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