Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1982 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
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