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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,341,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1982 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1982 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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