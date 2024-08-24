10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1982 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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