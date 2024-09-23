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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,379,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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