5 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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