Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,379,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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