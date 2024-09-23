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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,616,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (3)
  • Russiancoin (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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