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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,067,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1982 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1885 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 грошей 1982 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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