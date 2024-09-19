Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1982 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,067,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1982 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1885 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
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