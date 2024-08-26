Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,8 гр
- Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
- Тираж PROOF 1,250
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
668 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS69 DPL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS69 DPL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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