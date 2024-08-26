2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

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