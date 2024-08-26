Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,8 гр
  • Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500
  • Тираж PROOF 1,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (16)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (9)
  • Stary Sklep (7)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
668 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS69 DPL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS69 DPL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Польша 2000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1982 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск