1000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность PROOF (86) UNC (30) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS70 (2) MS69 (10) MS68 (4) MS64 (1) PF70 (10) PF69 (19) PF68 (7) PF67 (6) PF66 (2) PF65 (1) PF62 (3) PF61 (4) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (42) DPL (1) Сервис NGC (53) ANACS (1) PCGS (11) ICG (4) PCG (1)

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