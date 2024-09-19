Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,4 гр
  • Чистого золота (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 900
  • Тираж PROOF 1,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (4)
  • Goldberg (4)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (13)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (24)
  • Numimarket (9)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (6)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (13)
  • Stary Sklep (10)
  • Varesi (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • VL Nummus (1)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (3)
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO ICG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1982 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 1000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск