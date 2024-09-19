Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,4 гр
- Чистого золота (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 900
- Тираж PROOF 1,700
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 ANACS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO ICG
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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