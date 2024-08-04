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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 1000 злотых Народной Республики - Польша

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1000 злотых 1982-1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW Золото 900 1,700 0 1181985 CHI SW Золото - 5 0 61986 CHI SW Золото 83 53 0 0
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1000 злотых 1987

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Золото 201 0 3
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1000 злотых 1988

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Золото 1,000 0 27
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1000 злотых 1989

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Золото 1,000 0 17
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