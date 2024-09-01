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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,4 гр
  • Чистого золота (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2768 проданному на аукционе Stary Sklep за 53000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Stack's (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
13214 $
Цена в валюте аукциона 53000 PLN
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе New York Sale - January 9, 2013
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2013
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1985 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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