1000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2768 проданному на аукционе Stary Sklep за 53000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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