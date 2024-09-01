1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5880 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

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