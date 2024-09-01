Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,1 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5880 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PF69 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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