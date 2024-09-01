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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5880 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (2)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PF69 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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