Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого золота (0,0999 oz) 3,1069 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 201

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1538 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1987 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 1000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск