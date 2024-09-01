Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,11 гр
- Чистого золота (0,0999 oz) 3,1069 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 201
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Где продать?
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