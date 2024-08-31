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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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