Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,1 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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