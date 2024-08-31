1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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