Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,24 гр
- Чистого золота (11,9879 oz) 372,8668 гр
- Диаметр 70 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 101
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47370 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
28932 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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