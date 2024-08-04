200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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