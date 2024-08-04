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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 373,24 гр
  • Чистого золота (11,9879 oz) 372,8668 гр
  • Диаметр 70 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 101

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47370 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
28932 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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