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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2822 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
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Где купить?
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1987 "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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