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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1987 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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