Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 21,257,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1987 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 320 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1987 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск