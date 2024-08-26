50 грошей 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1987 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 320 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2020.

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