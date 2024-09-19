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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,4 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2900 проданному на аукционе Stary Sklep за 1525 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 5000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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