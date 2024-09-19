Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2900 проданному на аукционе Stary Sklep за 1525 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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