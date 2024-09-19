Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 5000 злотых Народной Республики - Польша
5000 злотых 1987 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Никель 500 0 271987 MW SW Золото 9 0 1
5000 злотых 1988 ПробныеИоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Никель 500 0 29
5000 злотых 1989 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Никель 500 0 30
5000 злотых 1989 ПробныеПамятники Торуня
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Никель 500 0 32
5000 злотых 1989 ПробныеТорунь - Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Никель 500 0 28
5000 злотых 1989 ПробныеВладислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW SW Никель. Поясной портрет 500 0 30
5000 злотых 1989 ПробныеВладислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW AWB Никель. Погрудный портрет 500 0 33
5000 злотых 1989 ПробныеХенрик Сухарский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW BCH Никель 500 0 34
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