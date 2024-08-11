Пробные 5000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1868 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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