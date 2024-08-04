Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4978 oz) 15,4845 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3024 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2200 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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