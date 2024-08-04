Пробные 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3024 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2200 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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