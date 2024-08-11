Пробные 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло". Никель. Поясной портрет (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW SW. Никель. Поясной портрет. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность PROOF (24) UNC (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS69 (1) PF70 (3) PF69 (1) PF68 (1) ULTRA CAMEO (3) Сервис PCG (3) NGC (3)

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