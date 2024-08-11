Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло". Никель. Поясной портрет (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW SW. Никель. Поясной портрет. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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