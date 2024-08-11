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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло". Никель. Поясной портрет (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. Поясной портрет

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло" Никель Поясной портрет - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло" Никель Поясной портрет - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW SW. Никель. Поясной портрет. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
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  • Niemczyk (18)
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  • Numis Poland (1)
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  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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