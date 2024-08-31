Пробные 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель. Погрудный портрет (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Погрудный портрет. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7162 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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