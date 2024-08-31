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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель. Погрудный портрет (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. Погрудный портрет

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель Погрудный портрет - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель Погрудный портрет - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,4 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Погрудный портрет. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7162 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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