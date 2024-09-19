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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Памятники Торуня" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Памятники Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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