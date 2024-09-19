Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Памятники Торуня" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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