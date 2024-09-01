Пробные 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Хенрик Сухарский" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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