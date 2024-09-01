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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,7 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Хенрик Сухарский" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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