Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Торунь - Николай Коперник" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372789 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 780 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (14)
  • Numimarket (5)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Торунь - Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 5000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск