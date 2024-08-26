Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Торунь - Николай Коперник" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372789 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 780 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

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