Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,1 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5000 злотых 1989 года "Торунь - Николай Коперник" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372789 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 780 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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