2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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