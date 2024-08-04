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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,2 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100,081,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1987 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
  • Денга1700 (1)
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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