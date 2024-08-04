1 злотый 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1987 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность PROOF (5) UNC (37) AU (2) XF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (11) MS66 (9) MS65 (7) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (3) MS60 (1) AU58 (2) PF69 (1) PF68 (4) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (44)

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