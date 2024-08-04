Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1987 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,2 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100,081,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1987 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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