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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW TT. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1987 "Чемпионат Европы по футболу 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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