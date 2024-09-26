Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW TT. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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