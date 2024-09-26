500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW TT. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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