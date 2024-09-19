20 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1987 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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