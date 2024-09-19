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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,7 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 22,213,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1987 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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