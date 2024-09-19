Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1987 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск