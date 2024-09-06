Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 58,843,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1987 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе WDA - MiM за 300 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1987 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск